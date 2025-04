Un ejercicio de prudencia

Comenta Compartir

El Consejo Interterritorial de Sanidad se reunió ayer a falta de once días para que expire la prórroga del estado de alarma vigente desde el ... pasado de noviembre en el que se fundamentan las restricciones para contener el avance del virus. El Gobierno insiste en su propósito de prescindir de ese recurso constitucional a partir del 9 de mayo. Pero no acaba de razonar con argumentos precisos los motivos de su decisión. Da por descontado que en esa fecha la incidencia del Covid habrá experimentado una mejora sustancial en nuestro país. Pero no aclara cuál es el cuadro de situación que espera alcanzar para ese día, ni existe constancia de que las autoridades afectadas hayan fijado alguna vez los datos epidemiológicos necesarios para dejar de aplicar esa herramienta.

El Gobierno se remite a la existencia de una legislación ordinaria que, según da por supuesto, permitiría a las comunidades adoptar cuantas medidas sean necesarias para atajar la pandemia. Pero no se atreve a anunciar expresamente que con el final del estado de alarma decaerán las limitaciones horarias y de movilidad que hoy rigen con carácter general. En tal caso solo podrá verse restringida la libertad de circulación de las personas que sean obligadas a mantener cuarentena por riesgo cierto de contagio. Ello invita a suponer que la postura del Ejecutivo responde en buena medida a criterios políticos, ya sea la proximidad del 4-M o su deseo de transferir a las autonomías toda la responsabilidad sobre el control del coronavirus. Especialmente cuando, de pronto, sus portavoces dramatizan la pérdida de libertades que conlleva el estado de alarma, aunque su vigencia no implica necesariamente la aplicación de todas las restricciones posibles en todo el territorio nacional. El mapa actual de la pandemia en España dibuja una realidad muy desigual. Sería aventurado concluir hoy que las comunidades que se encuentran en peor situación se aproximarán en once días a las más aliviadas sin que éstas experimenten el fenómeno inverso. Es lógico que los gobiernos autonómicos que lo consideren posible o conveniente traten de relajar las limitaciones en vigor. Pero, dado que la incertidumbre es común, sería más lógico que el Ejecutivo central promoviese otra prórroga del estado de alarma que flexibilizara su aplicación según los territorios en lugar de obligar a estos a recabar su promulgación en virtud del artículo 5 de la ley orgánica que lo regula.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión