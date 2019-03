Educación transversal

Cada día leemos noticias de agresiones, violaciones y asesinatos de mujeres en todo el mundo. Nos están matando y estamos hartas de denunciarlo. Esto no está lejos de nuestra realidad y que termine depende en gran parte de la educación, también de la re-educación de personas adultas como ustedes y como yo. Pero, ¿qué ocurre con esta educación en equidad durante los carnavales? Hace años que no participo en el desfile y este año por fin he sabido por qué. El domingo me senté en una de las calles por las que pasaba el desfile y me dediqué a observar la cantidad de transversalidades machistas que se esconden entre coreografías, trajes y disfraces que hacen que el ambiente se convierta en una gran fiesta de color y sonido. Puede parecer algo inocuo, especialmente porque las niñas y niños que participan llevan meses preparando este evento. No puedo entender cómo las comparsas de los colegios públicos o concertados no hacen una reflexión antes de decidir que las niñas vayan con vestido (de colores como el rosa e hipersexualizadas desde bien pequeñas) y los niños con pantalón (con colores como el azul y el verde). En muchos de los casos los disfraces pueden no estar definidos por el género y ser exactamente iguales, y educar así (de manera indirecta, festiva e inclusiva, como ocurrió en alguna comparsa) en esta igualdad que tanta, tantísima falta nos hace. Lo mismo ocurre con la música y con las coreografías; el regatón y las letras se meten hasta la médula porque se escuchan una y otra vez tanto en los desfiles como en los múltiples ensayos. Por favor, hagamos un análisis previo de en qué valores estamos educando. Analicemos la música, los disfraces y qué simbolizan. De poco servirá la educación sexual o los talleres puntuales que se pretenden instaurar en la educación reglada sino atendemos a esto en otros momentos como el carnaval.

:: ENARA IRURETAGOIENA DONOSTIA