Educación 'excelente'

El DV del 28 de junio daba cuenta de la rueda de prensa ofrecida por la señora Uriarte, consejera de Educación. Se presentaba un informe calificando el sistema educativo vasco de «excelente». El informe se basa en un autodiagnóstico realizado por el ISEI-IVEI en base al «sistema vasco de indicadores» (sic). En la noticia se precisa que no se han tenido en cuenta elementos como «las competencias en distintas materias, donde en las últimas evaluaciones publicadas la educación vasca no ha salido muy bien parada». A ver si lo he entendido: la Consejería ha pedido una evaluación a un organismo que depende de la propia Consejería (la presidenta del Consejo Rector del ISEI es la viceconsejera de Educación) El citado organismo, con unos baremos propios y rechazando los elementos que, como el informe PISA, no nos hacen quedar bien, ha realizado un estudio en el que ha resultado que tenemos un sistema... ¡excelente! ¿Me he perdido algo? ¿O es que han trasladado el día de los Santos Inocentes al 28 de junio?