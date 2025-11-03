Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente de EEUU y el de China, Donald Trump y Xi Jinping respectivamente. Zuma Press

Trump y Xi se dan una tregua

Eduardo Mozo de Rosales

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:01

Hace diez meses, Trump retomó la presidencia de Estados Unidos. Con el bando demócrata grogui, aprueba un Presupuesto con menores impuestos y pretende compensar ese ... más reducido ingreso interior con mayores aranceles a las exportaciones de Canadá, México, Brasil, India, Japón y Europa, que apuestan, con más o menos dignidad, por negociar y suavizar la andanada. Despliega una diplomacia del más fuerte, que funciona, salvo con China, que responde sin estridencias. En sus propias palabras, Pekín no quiere una guerra comercial, pero tampoco la teme. Su sistema autoritario, un todo único de Estado, partido y Gobierno, que funciona, le ha permitido planificar y liderar la extracción y explotación de las tierras raras, minerales críticos para el desarrollo futuro. Justo lo que Washington ha descuidado.

