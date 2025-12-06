La vivienda, el gran problema

Comenta Compartir

El último Sociómetro ha puesto de manifiesto que la vivienda es hoy el gran problema de los vascos. Sus altos precios, encarecidos un 11% en ... Euskadi en el tercer trimestre del año, frenan en seco la posibilidad de emancipación de los jóvenes, lastran las oportunidades de mejora de las familias, especialmente de las vulnerables, y son capaces de agravar la brecha de la desigualdad hasta empujar a un 35% de los hogares a tener que vivir en los márgenes de la pobreza para pagar la hipoteca o el alquiler, según alertaba Cáritas. La grave dificultad para acceder a un piso en el País Vasco, convertida ya de largo en la principal preocupación social por delante de la inseguridad, interpela a la Administración a buscar soluciones de amplia mirada. Probablemente la respuesta no podrá venir solo de la necesaria construcción de nuevas promociones, viendo que la carestía se ha disparado hasta el 12,5% en el mercado de segunda mano, foco para la especulación. Parece lógico que instituciones y partidos reaccionen en función de las crisis detectadas en la sociedad a la que sirven, pero no estaría de más que fueran capaces de prevenir problemas como el de la vivienda antes de que estallen.

