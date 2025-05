Vanguardia innovadora

Comenta Compartir

La inauguración de Mubil Center ayer en Zubieta con presencia del lehendakari, Imanol Pradales, de la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y de otras ... autoridades supone una gran oportunidad para explicitar el inequívoco compromiso de este territorio por una movilidad sostenible. Lo más relevante es que se trata de un proyecto único en Europa, no solo del sur del continente como se pensaba en un primer momento. Mubil Center no trata solo de difundir buenas intenciones sino de llevar a la práctica determinados proyectos largamente madurados, que forman parte de una prioridad estratégica en Europa para su desarrollo económico más competitivo y que incorporan un elevado valor añadido. Y Gipuzkoa, afortunadamente, se coloca ya en una verdadera vanguardia europea a la hora de repensar oportunidades de negocio que pueden ser muy eficaces para la reindustrialización, que atraen talento y que, además, generan empleo cualificado. La presencia en el proyecto de prestigiosas marcas de automoción constituye una excelente noticia que genera expectativas. La renovación de la economía guipuzcoana pasa por este guion y por este imaginario de futuro sin ningún género de dudas. No nos olvidemos que estos procesos de transformación industrial deben ser valientes, pero también realistas. Un dato resulta suficientemente elocuente. El 40% del PIB industrial de Gipuzkoa depende de la automoción. La transición energética se construye peldaño a peldaño sobre un discurso de claro liderazgo de la cultura de la innovación. Y refuerza, además, el protagonismo de Gipuzkoa y de San Sebastián y su entorno a la hora de asentar una nueva cultura industrial pujante que no nos condene a convertirnos solo en un territorio dependiente de los servicios. Si históricamente nuestro territorio se asemejaba a un gran taller industrial, ahora podemos vislumbrar cada vez más un parque tecnológico. Sobre todo en una coyuntura en la que hay que trabajar por territorios más competitivos, más inteligentes y más ecológicos. La transición digital nos obliga a 'movernos' para tomar decisiones valientes. Mubil Center –con sus apuestas por la fabricación de almacenes eléctricos, de tracción eléctrica y los de la fabricación de pilas de hidrógeno– pone en el escaparate un ciclo que deberá proporcionar calidad de vida y bienestar en nuestra sociedad. No podemos dejar pasar este tren.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión