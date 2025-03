Las sombras de la crisis

Comenta Compartir

El 41,2% de los hogares vascos sienten que su poder adquisitivo ha descendido con el de hace tres años; un 28,7% tiene dificultades ... para llegar a fin de mes y hasta 114.000 familias sufren diferentes recortes en sus gastos en comida. Este es un primer diagnóstico, realmente de tono bien preocupante, que refleja las severas secuelas de la última crisis económica derivada de la pandemia, de la inflación y de las consecuencias de la guerra de Ucrania, que recoge un pormenorizado estudio del Eustat y que revela las condiciones de vida de la ciudadanía vasca. En resumen, el empeoramiento vital ha avanzado terreno, según los datos estadísticos que se ha utilizado. Pero tampoco hay que caer en un pesimismo desaforado. El país va cambiando, sobre un juego de luces y de sombras, de nuevos problemas sobre otros enquistados. Hay márgenes para seguir corrigiendo los errores y para avanzar hacia los parámetros europeos en calidad de vida. Pero debemos ser conscientes de nuestra vulnerabilidad. Aún no hemos cicatrizado determinados flecos y no debemos descuidarnos en la tarea si apostamos por una Euskadi competitiva y cohesionada. Si falla uno de los dos pilares es que no vamos por el buen camino.

