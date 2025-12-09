Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El seísmo y la prevención

El terremoto que ha sacudido Álava sin causar daños revela la importancia de los sistemas de alerta y los protocolos de emergencia

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

El terremoto que ha sacudido Álava con una virulencia de una magnitud desconocida –4 grados en la escala de Richter– revela la importancia de los ... sistemas de alerta para poder capear una catástrofe en Euskadi. El movimiento sísmico que desató en la madrugada de ayer un tremendo sobresalto en amplias zonas del territorio alavés, llegando a sentirse débilmente en Bilbao y San Sebastián –también pudo percibirse en algunos municipios de Gipuzkoa, pero de forma más leve–, sitúa al País Vasco en un inédito escenario de crisis. Sin caer en alarmismos, el terremoto reafirma la validez de los protocolos de vigilancia y actuación ante imprevistos potencialmente destructivos.

