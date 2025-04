Renovación eléctrica

Comenta Compartir

La necesaria modernización de la infraestructrura eléctrica de Euskadi ha dado un salto importante con la ampliación de la potencia en dos proyectos ligados a ... la Mercedes Benz en Álava y a la cementera de Arigorriaga, en Bizkaia. El Gobierno central, encargado de autorizar la ampliación de la capacidad de producir electricidad, responde a estas demandas con dos actuaciones excepcionales ligadas a las necesidades de ambos proyectos concretos. El plan que prepara la Administración General del Estado sigue criterios de respaldo expreso a las propuestas formuladas desde territorios como Gipuzkoa de mayor arraigo industrial, sin que quepa en este caso una interpretación en clave territorial. Nos encontramos ante una estrategia que debe atender a las necesidades crecientes de consumo de la industria vasca y en esta actuación de carácter quinquenal Gipuzkoa aspira lógicamente a ejercer una posición de liderazgo. El objetivo de este ambicioso proyecto pasa por reforzar la red eléctrica para los próximos cinco años. Si queremos activar una red de distribución eléctrica acorde a las aspiraciones de la transición energética o avanzar hacia una desacarbonización irreversible, las empresas del territorio deben hacer los deberes. Y las instituciones competentes, en este caso el Gobierno central, disponen de mecanismos para implementar las actuaciones oportunas con responsabilidad y celeridad. El territorio guipuzcoano, con sus empresas al frente, tiene que jugar fuerte en la red para no quedarse atrás. La ministra para la Transición Energética, Sara Aagesen, ya ha ofrecido a las empresas la oportunidad de beneficiarse de los cambios previstos. Es conocido hace tiempo que no invertir lo necesario en las redes acarrea un riesgo para los negocios, puede precipitar un impacto negativo en la recaudación tributaria y ralentizar la creación de empleo. Una hipotética falta de potencia proyecta sombras de inquietud porque el actual sistema de distribución eléctrica empieza a entrar en un territorio de obsolescencia crítica. El 70% de la transición energética se llevará a cabo a nivel de distribución –las redes que llevan la electricidad a los negocios y las empresas– y no a nivel de transporte, a través de las torres de alta tensión. Un buen sistema de reparto de energía constituye un avance muy esencial para el desarrollo económico y la competitividad del territorio.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión