Prevención para mejorar la salud

No es consuelo que Euskadi tenga problemas de salud aparentemente menos alarmantes que otras autonomías. El hecho de que 230.000 vascos sufran de sobrepeso ... extremo puede constituir una seria complicación. Lo primero, para ellos mismos. La obesidad, marcada en rojo por la OMS, lleva aparejadas otras enfermedades y puede reflejar un estilo de vida poco saludable, mal de nuestra sociedad. La radiografía del Ministerio de Sanidad y el INE revela otros hábitos de riesgo en habitantes del País Vasco: más del 7% de la población se declara bebedora habitual de alcohol y 300.000 se confiesan fumadores a diario. Son tasas inferiores a las de otras comunidades, pero no por ello deben restar gravedad al dato. Persistir en los malos hábitos suele ser una vía directa al declive físico o mental, cuando no a una enfermedad quizá evitable. Más de 200.000 vascos sufrieron cuadros depresivos de diferente alcance y otros 300.000 se ausentaron del trabajo por dolores, en bajas que en esta ocasión superan la media nacional. La prevención es la mejor garantía para seguir disfrutando de los alicientes de un modelo de ocio sustentado en la gastronomía y en socializar alrededor de la hostelería.

