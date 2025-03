Pragmatismo fiscal

Comenta Compartir

Las tres diputadas forales de Hacienda de Gipuzkoa, Álava y Bizkaia reafirmaron el pasado viernes su compromiso con una revisión en la fiscalidad que, en ... su opinión, beneficiará a más de un millón de contribuyentes, con una exención de la obligación de declarar hasta los 20.000 euros y diferentes medidas ligadas a la conciliación y a la vivienda. La proposición de los gobiernos forales PNV-PSE busca salir adelante con el respaldo de Elkarrekin Podemos, de EH Bildu y del PP, que han puesto de relieve sus propios postulados ideológicos y hacen muy difícil la síntesis. La oposición, al referirse a una reforma estructural, ha exhibido el listón maximalista de la exigencia, obviando que cualquier ejercicio de pacto sería el fruto de la transacción entre las partes, que deben renunciar a las 'esencias' en aras de una salida pragmática. Los cálculos cortoplacistas de las formaciones hacen bien difícil un acuerdo, dejando en la estacada posible avances. La cuestión de fondo en el debate es la necesidad de que la fiscalidad responda a criterios de armonización entre los tres territorios históricos. Tenemos el modelo territorial que tenemos sobre la base del consenso que dio lugar en su día a la Ley de Territorios Históricos sobre la que se fundamenta la Euskadi autonómica que faculta a las tres Juntas Generales a fijar su respectiva política tributaria. Cualquier cambio de esta naturaleza afectaría a un modelo territorial fraguado sobre frágiles equilibrios necesitado de amplios consensos. Sería un ejercicio de gran irresponsabilidad poner patas arriba todo el sistema territorial vasco con políticas diferentes entre diputaciones. Que la fiscalidad plantea un legítimo debate ideológico es una obviedad en toda Europa si bien en muchas ocasiones los prejuicios y las soflamas ocultan los datos reales. Se trata de buscar un sistema impositivo que responda al interés social de la mayoría, que no asfixie a las clases medias, que proteja a los más desafavorecidos, que dinamice a la empresa y la innovación en un momento en el que necesitamos con urgencia recuperar pujanza industrial y músculo de país en un entorno internacional lleno de amenazas de todo tipo. La solidez política y la coherencia institucional no deben echarse por la borda a la primera de cambio, importando lo peor de la política de bloques. Seamos serios y no cotribuyamos a desgastar más la institucionalidad planteando una reforma fiscal inviable porque encalla con una relacion de fuerzas, con vetos cruzados, imposible de gestionar.

