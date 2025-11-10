Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Editorial

Cuanto peor, peor

La guadaña de Junts para segar la legislatura pone en peligro a Sánchez, que debe priorizar la estabilidad frente al desgaste de Puigdemont y el PP

Editorial DV

Editorial DV

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Los protagonistas de la legislatura parecen instalados en un equivocado 'cuanto peor' para sus rivales, 'mejor' para sus intereses. Junts ha sacado la guadaña tras ... dos años de agitada convivencia con Pedro Sánchez con el fin de segar el mandato, al no ver cumplidas sus elevadas expectativas de lograr más cesiones del Gobierno, algunas de carácter personalista como la amnistía para Carles Puigdemont. Pero el intento de bloqueo que conlleva enmendar «todas las leyes españolas» pendientes también es una muestra de la frustración de los posconvergentes. Por un lado, ante la imposibilidad de nuevas concesiones tras haber sometido con sus siete escaños al Estado de Derecho a una tensión sin precedentes. Por otro, al evidente temor electoral a quedar difuminados por al avance de la extrema derecha independentista en Cataluña, representada por Alianza Catalana. Parece improbable que los de Puigdemont apliquen su deslealtad con Sánchez en una moción de censura que les ataría al PP y Vox. En su caso, el golpe en la mesa no es garantía para terminar con el exilio en Waterloo y, mucho menos, para un eventual regreso de sus siglas a la Generalitat que ahora lidera el socialista Salvador Illa.

