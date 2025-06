La magia de Springsteen

Comenta Compartir

Era su cuarto concierto en Donostia y la magia de su música volvió a cautivar a los cuarenta mil espectadores que vibraron con el legendario ... repertorio que Bruce Springsteen interpretó en el estadio de Anoeta. El músico estadounidense no defraudó y entusiasmó al público una vez más. El Boss, a sus 75 años, demostró una vez más su categoría y profesionalidad sobre el escenario, un comportamiento que pocos músicos en el mundo tienen a su alcance. Por este motivo, sus incondicionales seguidores peregrinaron hasta la capital donostiarra para rendir tributo al músico de New Jersey junto a The E Street Band. El carismático liderazgo musical de Springsteen, que durante su actuación dejó claro su abierta reprobación a las políticas de Trump, quedó una vez más abrillantado en un concierto que resultó épico por la vibrante conexión que tuvo con el público y por esa lluvia que acompañó en algunos momentos del espectáculo. El regreso del músico a San Sebastián vuelve a situar a la capital donostiarra en el circuito de los conciertos de primera línea que no debió abandonar tras años de sequía. Springsteen volvió a cautivar Anoeta. Y lo hará otra vez el martes.

