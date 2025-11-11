Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Jóvenes con memoria

Es un imperativo moral y democrático evitar que el olvido del pasado prenda entre las nuevas generaciones

Editorial DV

Editorial DV

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Día de la Memoria celebrado ayer en el País Vasco volvió a constatar la necesidad de luchar contra el olvido para sanar las graves ... heridas provocadas por años de terrorismo. Es, primero, un deber con las víctimas que sufrieron esta atrocidad y padecieron años de silencio e inhibición. Y es una obligación moral con las nuevas generaciones vascas, de mujeres y de hombres, que tienen el derecho a vivir libres, sin el yugo del acoso terrorista. Por eso sigue siendo muy lamentable la desunión de los partidos políticos en una cuestión estratégica que debiera convertirse en una bandera prepolítica. La ausencia del PP del acto del Parlamento Vasco exhibe una fisura que debiera cerrarse porque es bastante más lo que une a los defensores de la democracia que lo que les separa en esta Euskadi que, por fin, vive en paz, sin la losa del fanatismo. No obstante, la memoria exigente y reparadora sigue siendo una terapia colectiva que hay que cuidar y cultivar todos los días para que no se seque. Corremos el riesgo de pasar la página del pasado sin haberla leído del todo primero, como apunta con lucidez hoy en una entrevista en este periódico la escritora Lourdes Oñederra, que se convierte en un verdadero aldabonazo moral sobre la conciencia colectiva. No podemos construir una sociedad decente sobre la desmemoria y la amnesia. Por eso sigue siendo imprescindible exigir la condena y el rechazo de cualquier terrorismo o intimidación que intente quebrar los mecanismos democráticos de decisión y que frivolice con el reconocimiento pendiente al dolor de las víctimas. No podemos cerrar las cicatrices del pasado sin un profundo ejercicio retrospectivo que incumbe, sobre todo, a quienes proporcionaron cobertura política e ideológica a ETA. También a quienes justificaron o avalaron la 'guerra sucia'. Lo crucial es la deslegitimación de cualquier violencia, tanto de imposición de un proyecto totalitario como de venganza desde las estructuras estatales. Y hacerlo extirpando por completo el odio en una sociedad que siente determinados miedos y a la que se ofrecen mensajes simplistas y falacias manipuladas. Parar la maquinaria del odio exige compromiso y valores. No podemos olvidar las lecciones de la historia, sobre todo ahora que soplan los vientos del populismo y de los extremismos. No podemos olvidar el gigantesco daño provocados por los totalitarismos. La memoria exige también estar alerta y evitar cualquier marcha atrás, sobre todo entre los jóvenes. Nos jugamos mucho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  2. 2 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  3. 3

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  4. 4 Últimas monjas agustinas de Errenteria: «Es una pena decir agur a la que ha sido nuestra casa»
  5. 5

    Gipuzkoa planta cara al plumero de la pampa por su amenaza a la biodiversidad y a la salud
  6. 6

    Solicitan 19 años de cárcel por maltratar y violar en Donostia a la que fue su mujer 40 años
  7. 7

    Osakidetza implanta un sistema que mejora un 80% la seguridad de las cirugías pediátricas
  8. 8

    El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  9. 9 El testimonio de una paciente en cuidados paliativos: «No me asusto, esto es morir con dignidad»
  10. 10 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jóvenes con memoria