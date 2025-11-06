Inquietante ránking

Comenta Compartir

Los jóvenes vascos entre 14 y 18 años son los que más se emborrachan y más consumen cannabis, según un estudio publicado por el Ministerio ... de Sanidad y realizado en todas las comunidades autónomas españolas. Aunque las cifras de este informe recogen una disminución de los parámetros registrados en anteriores estudios, no deja de ser inquietante que Euskadi lidere todas las clasificaciones de consumos entre los más jóvenes. Que el alcohol sea la droga psicoactiva más consumida por los jóvenes, y que los vascos también sean los más precoces en este consumo al empezar a beber con 13,7 años cuestionan el modo de socialización que siguen teniendo muchos jóvenes, imitando el modelo de sus mayores, y las alternativas de ocio que los adolescentes tienen al margen del alcohol. Estas cifras disparadas de consumos de alcohol y porros a edades tan tempranas nos interpela al conjunto de la sociedad, a las familias y a las diferentes administraciones, que deberían trabajar en todos los frentes para que los jóvenes vascos cambien malos hábitos por otro tipo de actividades. Y que los supermercados sean los principales suministradores de alcohol a menores revela la falta de concienciación del problema.

