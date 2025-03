Humillar a Zelenski y a Europa

Comenta Compartir

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó ayer un triunfo a Vladímir Putin que parecía inimaginable cuando el autócrata ruso decidió hace tres años ... acabar con una Ucrania independiente. La insólita e insoportable humillación a la que el inquilino de la Casa Blanca quiso someter a Volodímir Zelenski desborda no solo los usos obligados en encuentros entre mandatarios que hayan decidido verse, por distantes que sean sus puntos de partida. Revela la arrogancia subyugante con la que Trump pretende redibujar un mundo que quiere a sus pies. Sin siquiera un punto de consideración ni un mínimo de empatía hacia quienes en este tiempo, y en combate cuerpo a cuerpo contra la leva de combatientes a los que se han sumado soldados norcoreanos, han representado la defensa de las democracias liberales frente a una recreación postsoviética del zarismo. Trump no solo quiso humillar a Zelenski, al que pretende sin duda revocar a distancia para así allanar el terreno limítrofe a Rusia. En el día señalado para hacerse con la mitad de las tierras raras de Ucrania, Trump se desató advirtiendo, en el fondo, de que está decidido a hacerse con Ucrania entera para compartirla, si acaso, con la Rusia de Putin. También ayer el presidente de Francia, Emmanuel Macron, admitió que había vuelto desesperanzado de su visita a la Casa Blanca.Durante su anterior mandato Trump dio muestras claras de su inclinación a ponerse de espaldas a Europa. Ayer demostró que está encaminado a deshacerse de Ucrania y de Europa entera, en cuanto a su voluntad y su realidad unitarias. La cita de Washington era una trampa, que Zelenski no podía soslayar en medio del desvarío estadounidense a favor de que Moscú continúe expandiéndose. El régimen agresor, el de Putin, quedó ayer eximido de responsabilidad desde el momento en que el Gobierno de Ucrania fue señalado por Donald Trump como responsable, nada menos, que de una posible tercera guerra mundial. La humillación a la que Zelenski fue sometido en la Casa Blanca deja en cuestión la autoridad de todos los gobiernos y la soberanía de todos los países a los que la Administración de Trump puede reclamar la devolución con réditos del apoyo estadounidense. El presidente de la gran potencia escenificó ayer el dibujo de un horizonte estremecedor. Los agredidos del futuro deberán atenerse al dictado de los agresores si no quieren verse señalados y sufrir las consecuencias de la obstinada defensa de su dignidad.

