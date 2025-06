Feijóo afronta su candidatura

La concentración convocada por Alberto Núñez Feijóo contra el Gobierno de Pedro Sánchez bajo el lema 'Mafia o democracia' movilizó ayer a miles de personas. ... Aunque el presidente del PP insistió en que se trataba de un llamamiento sin siglas, el mensaje en la Plaza de España se dirigió a apuntalar la candidatura de Feijóo a las elecciones generales, urgiendo además a adelantar esa cita marcada en 2027, y a ratificar su voluntad de afrontarlas desde la centralidad.

Un reto para el que necesitará contener los arrebatos protagonizados por Isabel Díaz Ayuso entre sus filas, que no dejan de ser inquietantes para el futuro del partido y del propio líder popular. Si el PP de Feijóo quiere reforzar su posición en la centralidad ante su próximo choque electoral deberá corregir y rectificar las declaraciones fuera de tono de la presidenta madrileña, que no hacen más que socavar las opciones del partido, sobre todo en los territorios con mayoría nacionalista donde poner en duda la legalidad de la cooficialidad de las lenguas no deja de ser todo un despropósito. Feijóo debe aclarar si Ayuso actúa por libre o con su aval, y despejar de una vez por todas que la dirigente madrileña ejerza un contrapoder dentro de Génova con vistas a un futuro cercano.

La confrontación entre los dos principales partidos tiende a reducirse a la descalificación mutua. Los populares acusan a Sánchez de degradar el sistema de libertades heredado de la Transición por amparar escándalos. Feijóo procura alentar la esperanza en que el 'sanchismo' está condenado a un irremisible ocaso desde el momento en que el presidente del Gobierno ha resuelto apropiarse del PSOE. Mientras, los socialistas desprecian a los conservadores por carecer de alternativas. Sánchez y sus incondicionales parecen confiados en el poder persuasivo de un relato que presenta todas las presuntas irregularidades que salpican al Gobierno y a Ferraz como artilugios reaccionarios generados por «la derecha y la extrema derecha».

La salud democrática del país se resiente cuando los ciudadanos se ven interpelados desde los partidos y las instituciones para que recelen constantemente de las informaciones que reciben. Sobre todo si las reservas alentadas generalizando la denuncia de los «bulos» y el «barro» persiguen cuestionar la separación de poderes y la solvencia de su actuación pública. Y quienes así obran se obstinan en cerrar los ojos ante el descrédito que ello les reporta. Es la situación que atraviesa el PSOE en estos momentos.