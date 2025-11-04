Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Escándalos que dañan la democracia

La incompetencia de Mazón en la crisis de la dana, incapaz de estar a la altura en su dimisión, y el histórico juicio al fiscal general del Estado, en el banquillo sin renunciar al cargo, desprestigian los poderes públicos

Editorial DV

Editorial DV

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La escalada de escándalos en la vida política e institucional española marcó ayer dos hitos que no deberían dejar de causar estupor en la opinión ... pública, por muy repetidos y notorios que sean los casos que agitan el debate. La negligencia de Carlos Mazón, incluso en el día de su renuncia, y el histórico juicio al fiscal general del Estado, que ha arrastrado la toga hasta el banquillo de los acusados, constituyen dos lamentables realidades que, con independencia del desenlace que puedan tener en los tribunales, dañan el prestigio de los poderes públicos y socavan el interés general.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  2. 2 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio
  3. 3 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  4. 4 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de personas desde Irun: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  5. 5

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  6. 6

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  7. 7 Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa
  8. 8

    El tráfico de cocaína se dispara en la ruta por Irun a Francia a niveles «nunca vistos»
  9. 9 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  10. 10 El hombre que pasea con dos loros por San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Escándalos que dañan la democracia