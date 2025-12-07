Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Constitución erosionada

Editorial DV

Editorial DV

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:30

Comenta

El Congreso fue escenario ayer del aniversario de la Constitución de 1978, la ley de leyes que ha definido la convivencia normalizada del país desde ... la instauración de la democracia. La conmemoración este 2025 del medio siglo transcurrido desde la muerte de Franco debería haber servido para recordar el período más lúgubre en la historia reciente de España y enfatizar el valor colectivo que representa contar con una Norma Fundamental que garantiza nuestros derechos y libertades básico. Por más que la Carta Magna sea perfectible; que sus costuras se tensen ante reformas pendientes como las que atañen a la corresponsabilidad competencial entre el Estado y los autogobiernos de las comunidades que lo forman; o adecuarla a los cambios que se operan en la sociedad, como el que motivó el último reajuste, el consensuado en 2024 para algo tan evidente como la necesidad de eliminar el inaceptable término de «disminuidos» para sustituirlo por «personas con discapacidad». Que en 47 años solo se hayan consumado tres reformas evidencia el escaso entendimiento entre los dos grandes partidos, el PSOE y el PP. Ahora, la extrema polarización añade el riesgo de que se minusvalore lo que significa contar con ese imprescindible paraguas compartido de derechos y libertades.

