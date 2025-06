Aulas que emiten señales de alarma

Comenta Compartir

Austria afronta el tiroteo más grave de su historia, perpetrado en un instituto de Graz por un antiguo alumno que mató a diez personas antes ... de quitarse la vida. Esta tragedia sin precedentes deja de momento más preguntas que respuestas aunque algunos datos ya permiten orientar la investigación. El autor de los crímenes no llegó a graduarse y será preciso determinar la incidencia en el fracaso académico de un posible acoso escolar; también si la frustración llevó al joven de 21 años a disparar en la cabeza, en su antigua clase, al doble de víctimas femeninas. Que el atacante dispusiera de forma legal de una pistola y una escopeta no desentona en una nación con treinta armas por cada cien habitantes –son siete en España– pero invita a reflexionar sobre una legislación permisiva. Como ha ocurrido en los últimos años en varios países europeos, los episodios de violencia en las aulas emiten señales de alarma. Francia está tristemente más familiarizada con estos casos, lo que no resta gravedad al apuñalamiento mortal de una educadora por un adolescente, ayer en Nogent. El ataque se produjo durante la revisión de mochilas, una medida necesaria pero insuficiente.

