Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Alto el fuego a discreción

Editorial DV

Editorial DV

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:08

Comenta

El plan impuesto por Donald Trump en Gaza apenas avanza en la primera fase, que debía conducir a la liberación completa de los rehenes y ... a una tregua. Las familias recuperaron a los secuestrados vivos, pero la devolución de los restos de los fallecidos se está revelando tan compleja como cabía esperar en un territorio devastado. El bloqueo israelí de los medios para localizar los cuerpos e identificarlos favorece errores desgraciados, de los que se sirve el Gobierno hebreo para administrar a su conveniencia el alto el fuego. Desde que el cese de hostilidades entró en vigor, el 10 de octubre, más de dos centenares de gazatíes, entre ellos decenas de niños, cayeron bajo el fuego de artillería. EE UU pierde progresivamente el inicial interés por salvaguardar 'la paz', y tampoco impulsa la entrada masiva de ayuda en la Franja. Al contrario, los militares estadounidenses presentes en el llamado centro civil-militar de coordinación difunden, sin posibilidad de verificación independiente, imágenes en las que acusan a Hamás de robar los escasos suministros repartidos en una zona con decenas de miles de hambrientos y en la que operan cuatro milicias apoyadas por el ejército ocupante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ernesto Valverde, fuera de quicio por un jugador de la Real Sociedad: «Aquí eres muy gallito, ya hablaremos allí»
  2. 2

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  3. 3 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  4. 4 Jon Insausti: «Donostia tiene que seguir siendo segura. El que delinca una y otra vez debe tener cárcel o expulsión»
  5. 5 Investigan a un hombre tras darse a la fuga en un control de alcoholemia en Zumarraga
  6. 6 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  7. 7 Una mujer de 54 años vende su casa en Tenerife para mudarse a una aldea gallega: «He encontrado mi lugar en el mundo»
  8. 8

    Temor al asesino en serie. ¿Pueden rehabilitarse los criminales más sanguinarios?
  9. 9 La Real obra el milagro contra el Barcelona
  10. 10

    «Creí que era una broma de Halloween hasta que vi a una persona cubierta de sangre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Alto el fuego a discreción