Alta velocidad en peligro

La conexión del Tren de Alta Velocidad con Navarra vuelve a convertirse en un elemento de controversia pública. La llamada a atemperar al debate y ... esperar a los informes técnicos que en su día hizo el Ministerio de Transportes ha sido ignorada por el propio partido socialista, arreciando las declaraciones de sus dirigentes en Álava y Navarra a favor del trazado por Vitoria, una alternativa que claramente perjudica a Gipuzkoa, Bizkaia y a la propia Comunidad Foral, y que puede estar más motivada por criterios de supervivencia política como la defensa del Gobierno vitoriano y la no colisión en Navarra con Bildu que por motivos de movilidad. A día de hoy los únicos informes técnicos públicos son los que hizo el Gobierno Vasco en 2018, que fundamentó ante el Ministerio de Fomento la idoneidad de la conexión por Ezkio: menos tiempo de trayecto, menos riesgo de saturación y menos inversión a largo plazo. Ahora, sin que todavía conozcamos el contenido de los nuevos informes, asistimos a una catarata de opiniones que intentan meter presión en el debate y condicionar la decisión definitiva a favor del trazado alavés. Esta exhibición a favor de la conexión por Vitoria distorsiona una discusión rigurosa con juicios apriorísticos. Y, a la vez, alimenta cierta sospecha de que el propio Ministerio de Transporte ya tiene una decisión tomada.

Es momento de situar el asunto donde estaba y rechazar las maniobras de confusión que parecen enredar del debate. La diputada general guipuzcoana, Eider Mendoza, denunció ayer la «frivolidad» de determinadas declaraciones públicas ante lo que intuye como «una campaña orquestada». No es de recibo que, sin conocer las conclusiones de los estudios, se pretenda moldear la batalla de la opinión en un sentido determinado con declaraciones tan gruesas –«el TAV será por Vitoria o no será»–, una afirmación no carente de ironía ya que precisamente la conexión por Vitoria alarga la unión entre Donostia y Pamplona a 63 minutos, frente a los 44 de la opción por Ezkio. En caso de ir por Vitoria parece evidente que habría que cambiar su denominación ya que el tren previsto dejaría de ser de alta velocidad. No se trata de hacer victimismo, ni de envolverse en discursos maniqueos y catastrofistas. Las instituciones guipuzcoanas defienden la conexión de Ezkio-Itsaso como la que más conviene no solo a la ciudadanía sino también a las empresas del territorio. Es momento de apostar por esta infraestructura en alta velocidad y de reaccionar con firmeza desde el rigor. Defender la competividad de Gipuzkoa es defender la competitividad de Euskadi.