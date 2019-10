El ecopostureo nos refuerza como cínicos e hipócritas. Nos colgamos la medallita cada vez que compartimos una foto de cualquier organización que lucha por la emergencia climática la cual ponerla en duda supone negar una realidad preocupante. Nos encanta hacer ver a nuestros seguidores de Twitter, Instagram o Facebook cuan preocupados y activos estamos por esta urgencia medioambiental; y, aunque algunos hayan cambiado sus hábitos, a muchos se les olvida la base fundamental cuando salen de fiesta o cuando compran en el supermercado. Resulta preocupante cómo en las fiestas, las calles y playas han amanecido repletas de vasos de plástico y colillas que, no solo no son biodegradables, sino que se convierten en puñaladas a nuestro planeta. No sirve tener esperanza en que nuestros gobernantes luchen por esto si nosotros no hacemos algo. Hay infinitas formas de cambiar nuestros hábitos para ayudar a vivir en un mundo más verde. Nosotros podemos hacer cosas. Empecemos ya. Me enrabieto cuando veo que se comparten imágenes de la isla de plástico mientras se sujeta un vaso del mismo material que, seguro, acabará en el suelo o en el agua.