La economía se resiente

No es necesario forzar mucho la lógica para concluir que a la economía le va mejor que exista un gobierno que la dirija y que la vigile. Es cierto que a veces la propia inercia de las cosas, dejarse llevar cuando hay viento de cola, puede ser suficiente para que vayan bien los números. Pero cuando surgen incertidumbres y hay que tomar decisiones, aprobar leyes y presentar presupuestos es conveniente y se hace urgente que haya alguien en el timón. En este país llevamos ya casi dos años con presupuestos prorrogados y el panorama a corto plazo no es muy halagüeño. Consecuentemente la economía ya esta dando signos y señales de alarma, máxime en un contexto internacional bastante complicado. El presidente en funciones parece más preocupado en estrategias electorales, pensando cuántos diputados más obtendría en unas nuevas elecciones, y en luchas de egos, que en buscar una alternativa y una salida a la situación actual. Y el famoso no es no que tantas veces dirigió al señor Rajoy lo ha transformado en votarme a mí sí o sí, porque he ganado las elecciones. Sin ofrecer ni negociar nada con alguno de los partidos de la oposición (dado que con Podemos parece complicado). Y, mientras tanto, la economía sin nadie que la atienda, deteriorándose y deteriorando la vida de los ciudadanos.