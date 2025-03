Dudosa paz en Afganistán

Comenta Compartir

Tras una negociación de año y medio en Catar, EE UU y los talibanes han llegado a un acuerdo que no es de paz, sino « ... para traer la paz a Afganistán», lo que permitiría a Donald Trump retirar sus tropas en 14 meses si los talibanes cumplen con lo pactado: iniciar un diálogo interafgano para unificar el país, no prestar cobijo a grupos terroristas como Al-Qaida y el EI y liberar a los rehenes. Los talibanes gobernaron con gran fanatismo entre 1996 y 2001, cuando EE UU invadió el país, refugio de Bin Laden, como respuesta a los atentados del 11-S. Tras 19 años, controlan la mitad del país en una constante confrontación con las fuerzas occidentales. Así están las cosas. El régimen instalado por Washington en Kabul, no reconocido por los talibanes, ha sido frágil y corrupto. Muchos afganos temen que los talibanes simulen su disposición al acuerdo para que se vayan las fuerzas de ocupación y puedan regresar al poder, reinstaurando la ley islámica y la brutalidad de su integrismo, especialmente cruel con las mujeres. De hecho, parece que esta operación tiene alto contenido electoral: Trump quiere mostrar una victoria internacional ante su crédulo electorado. Aunque todo indica que la hoguera de Afganistán no está aún apagada.

