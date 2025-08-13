Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Malditos (o benditos) aranceles

Dra. Marta Prado Larburu

Directora general de DS4T e Incotrans

Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00

Las tensiones arancelarias a nivel global auspiciadas por Trump y la insoportable atmósfera de incertidumbre global generada están recortado ya las previsiones de crecimiento mundial ... y frenando la inversión empresarial en diversos sectores industriales, con la automoción y la manufactura especialmente golpeados. Países como Canadá y México, importantes socios comerciales de Estados Unidos, sufrirán un impacto considerable, con México enfrentando una previsión de crecimiento nulo del PIB este año. Incluso el mercado estadounidense verá su crecimiento afectado, estimándose un 1,5% para este año, un 1,9% menos de lo previsto en enero.

Malditos (o benditos) aranceles