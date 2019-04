Donostia poliédrica

Dentro del programa de 'Planes' que ha propuesto la edición DV on+ figura la visita a los depósitos de agua de Ulia para descubrir otra cara de Donostia diferente a la ciudad de las avenidas, la isla y las playas. Un lugar curioso, sorprendente y con un entorno incluido dentro del Inventario General de Patrimonio Cultural Vasco con la categoría de Conjunto Monumental. Atracción pujante que invita a una visita imprescindible para conocer otra cara de la ciudad. En este sentido quisiera presentar otro lugar curioso y sorprendente de la ciudad, una cara más del poliedro que, en este caso, no es digno de figurar incluido dentro de ningún Inventario del Patrimonio. Se trata del conjunto de edificios y restos de otros que lo fueron que configuran la parte final de Zubiberri Bidea, en el llamado (por algo será) 'Infierno'. También éste configura otra cara que sorprende curiosamente por el desastroso estado de conservación del continente y absoluto desorden del contenido. Desgraciadamente, en fechas recientes fue ubicación de un lamentable accidente mortal y, probablemente, muchos incidentes desagradables y penosos se habrán dado sin mayor trascendencia a la sociedad, dada la situación del lugar. Sorprende que en lo alto de uno de los edificios luzca un precioso escudo de la Diputación de Gipuzkoa. Desconozco a qué entidad pública corresponde la adecuada conservación de este lugar pero le invitaría a tomar cartas en el asunto a la mayor brevedad posible para tratar de eliminar esa 'cara' del poliedro donostiarra que no nos aporta nada positivo.