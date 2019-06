Conocí al doctor Pagola en mi infancia en la farmacia Usabiaga donde participaba junto a Usabiaga y algunos médicos en una tertulia. Desde que le conocí me impactó. Era una persona diferente. Cuando he leído el artículo en su periódico me he acordado de un artículo que apareció en la prensa. No podemos olvidar a quienes con sus actos y sus funciones nos han legado un ejemplo de humanidad, de amor al prójimo, de constante entrega al necesitado, de reparto generoso de caridad y bondad, siempre dentro de una alegría y una elegancia que constituya un bálsamo. Nos referimos al doctor Pagola. Su figura y su obra, será imborrable en el corazón de los muchos donostiarras que le trataron. Siempre acudía preocupado a aliviar los males del prójimo. Primero, y siempre, era el enfermo. Conversaba con ellos, sentado en la cama, sin importarle el tiempo que dedicaba al paciente, hasta que comprendía que había llevado la tranquilidad al ánimo de un cliente. Tardaba, pero bajaba satisfecho. «He dejado a un enfermo tranquilo y el pobre está muy delicado», decía. Y así un día, un año y otro, hasta que su salud se fue minando y se extinguió la vida de su cuerpo. «Una persona siempre sale tranquila de la consulta del doctor Pagola», decían los enfermos. Millares de donostiarras lloraron su muerte y le recuerdan con respeto, afecto sincero y hasta devoción. Para el doctor Pagola, pedimos en su día, un homenaje, que su nombre quede perpetuado en una calle para ejemplo de la actual generación y de las venideras. En pocas ocasiones una petición encontrará tanta unanimidad popular. Sabemos que el Ayuntamiento donostiarra no olvida a aquella figura tan popular y querida de los enfermos pobres. Pagaríamos tributo de gratitud a un hombre bueno, a un donostiarra de pro, a un santo varón que tanto hizo al prójimo. Hermoso ejemplo de vida y de apostolado profesional cortado en plena juventud.