Divide y vencerás

Mucho antes de Maquiavelo la política ha sido y será la parte más innoble y mezquina de las ciencias sociales. Por eso, y abreviando que es gerundio, espero que Albert Rivera reciba su merecido. Me temo que su «no es no» está más inspirado en sus bajas pasiones que en los altos ideales que predica desde el púlpito. Rivera tiene algo de curilla moderno, versátil y postconciliar. Que en principio serían cualidades interesantes si las utilizara para equilibrar su ambición y competitividad. Ser ambicioso y competitivo tampoco es pecado. O sea, pecado mortal, en todo caso será pecado venial. El error (craso error) de Rivera es que se pone muy en evidencia. Poca gente habrá más ambiciosa y competitiva que yo misma, ya ves que no te oculto nada. Pero disimulo mis defectos mejor que Rivera y sobre todo no me dedico a la política (que pena, viviría como dios).

Si yo fuera Malú, tendría en cuenta todo esto. Primero, está claro que no hacen buena pareja. Ni por dentro ni por fuera. Algo se barrunta ella cuando en una de sus canciones dice «demasiado ego/ muerden las miradas». Pues al loro, tía. Aunque de egos van todos bien servidos. Sánchez ni te cuento y por supuesto, Rivera y Casado. Lo que tendría que hacer el trío calaveras es dejarse de chorradas, pactar a la alemana y repartirse la tarta cada cuatro años. Esto pa`ti, esto pa`mí, esto pa`ti, esto pa`mí y tan amigos. Es una emergencia para que no pasen los que no tienen que pasar. Y para que Arnaldo Otegi no se exhiba por los platós disfrazado de inocente y sufrida caperucita roja. Ya vale, se acabó el circo.