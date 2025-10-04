Disyuntiva filosófica

Al plantear la disyuntiva entre seguir los consejos del lehendakari y pedir a CAF una «reflexión ética» sobre el tranvía de Jerusalén Este y la ... posibilidad de que los propietarios cierren la empresa o se la lleven fuera si se les exige que renuncien al contrato, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, puso sobre la mesa –además de todo lo demás– un debate filosófico: ¿Qué es el progreso?

Escribía Pavese que «mientras tú entiendes por progreso la entrada en lo absoluto de los valores morales y a todo lo demás lo llamas técnica, otros se contentan precisamente con este enriquecimiento técnico de las condiciones del bienestar y lo llaman progreso».

Es una cuestión difícil, porque es campo abonado para los maximalismos. Cuando las cuestiones morales alcanzan al bolsillo (que es siempre) o la seguridad física de uno, los contornos de la realidad tienden a difuminarse, por interés, por miedo o, también, por criterios valiosos como la prudencia, considerada como la principal virtud del gobernante desde la antigüedad, juicio hoy pasado de moda a todas luces. La prudencia no es otra cosa que deliberar, administrar los bienes, prever los acontecimientos y ser inteligente. Mucho pedir, vaya.

No caben dudas éticas al analizar lo que sucede en Gaza. Las dificultades surgen cuando toca encajar los principios con la experiencia práctica, cotidiana, vital. La política no es un ejercicio de ética, pero tampoco se puede practicar sin un sustento ético. Ahí surge la disyuntiva de qué es el progreso. Quizá sin pretenderlo, queriendo hablar solo de las cosas de comer, la diputada general refrescó un debate filosófico de siglos.