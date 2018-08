Diplomacia de amenazas Estados Unidos ve en su política de endurecimiento hacia los ayatolás un claro triunfo aunque podría generar una desestabilización de alcances imprevisibles y no deseados CARLOS LARRÍNAGA Historiador Martes, 28 agosto 2018, 06:40

El recurso a la amenaza no es ninguna novedad en las relaciones internacionales y, de hecho, la Guerra Fría vivida entre el bloque occidental y el comunista se basó precisamente en esta estrategia, recurriendo siempre al posible uso de la bomba atómica, experimentada «con acierto» en las masacres de Hiroshima y Nagasaki. Hoy en día esta opción está prácticamente descartada, salvo quizás en el caso de Corea del Norte, centrada más en la verborrea de su líder Kim Jong-un que en una acción concreta de ofensiva militar. De ahí la relevancia que tienen actualmente las tácticas de la intimidación. La Administración Trump las está utilizando de manera pródiga desde su toma de posesión y parece que la presión hacia el régimen norcoreano ha dado frutos tras la reunión de junio en Singapur. Sin embargo, la cosa, de momento, es distinta en lo referente a Irán. En este sentido, la suscripción del acuerdo nuclear entre el régimen islamista y Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, Rusia y Alemania el 14 de julio de 2015, en tiempos de Barack Obama, fue duramente criticada en su momento y durante la campaña electoral por el multimillonario norteamericano.

De hecho, Washington ya se ha desligado del pacto desde el pasado mes de mayo, pese a que el resto de firmantes no ven razón alguna para cuestionarlo, y cuando los verificadores llevan asegurando en sus informes periódicos el cumplimiento de lo concertado. Evidentemente, esto no tiene ningún valor para un Trump rodeado de un equipo de asesores que desde el primer minuto estaban empeñados en deshacer el legado de su antecesor, empezando por este convenio. Pero, además, con independencia de que Irán se haya deshecho del 98% del uranio enriquecido que tenía y esté empleando sus plantas nucleares con fines civiles, Estados Unidos sigue acusando a Teherán de fomentar el terrorismo al apoyar a Hezbolá, uno de los aliados clave de Bashar al-Asad. Y todo ello, a instancias, conviene recordarlo, de Benjamín Natanyahu, quien fue uno de los máximos azotes del pacto de 2015, argumentando que iba en contra de Israel. El ascendiente de Bibi sobre Trump es notorio y la postura filo-israelí practicada por la Casa Blanca constituye un elemento fundamental para entender la posición mantenida por Estados Unidos en este asunto.

Pues bien, la salida del tratado implica el retorno a las sanciones. Empezando por el paquete de medidas que entraron en vigor el siete de agosto. Medidas encaminadas a provocar la asfixia económica de la antigua Persia, puesto que afectan a la emisión de deuda iraní, al comercio de metales preciosos o a las transacciones con dólares.

La fuerte devaluación del rial, la subida de la inflación y una caída de la inversión extranjera como consecuencia de la actuación norteamericana están generando un creciente malestar en Irán, con protestas frecuentes contra el ejecutivo. Motivo de satisfacción no oculto por parte de Estados Unidos, que ve en su política de endurecimiento hacia los ayatolás un claro triunfo. No en vano Rohani fue reelegido por los sectores aperturistas de la sociedad iraní frente a los conservadores. En consecuencia, un aumento de las perturbaciones internas podría generar una desestabilización de alcances imprevisibles y no deseados. Al fin y al cabo estamos hablando de una de las potencias regionales determinantes de Oriente Próximo. E Irán no es Corea del Norte y ha logrado tejer una serie de alianzas internacionales en los últimos años, empezando por la Rusia de Putin o la China de Xi Jinping. Tampoco la Unión Europea está conforme con los postulados de Trump en tanto en cuanto son sus empresas e inversiones las que más tienen que perder en este enrevesado tablero de juego.

Por otro lado, no debemos olvidar la advertencia hecha por Teherán respecto de la posibilidad de cortar el tráfico de petróleo por el estrecho de Ormuz. Responsables de la Guardia Revolucionaria han manifestado su disposición a llevarlo a cabo si su petróleo no pudiese ser exportado. Es decir, si Estados Unidos sigue empeñado en su deseo de boicotear al crudo y al gas persas, sus principales fuentes de ingresos, acorde con la amenaza de las nuevas represalias que se prevén para el próximo otoño. La verdad es que es poco probable que Irán pueda llevar a efecto su aviso, ya que supondría, de facto, una declaración de guerra como consecuencia de los perjuicios provocados a exportadores e importadores y la consecuente subida de los precios. Razón por la cual se impone rebajar la tensión y sustituir esa diplomacia de amenazas por otra basada en el diálogo. Si es preciso, como argumentara Ángela Merkel, modificando algunos puntos del arreglo nuclear y no tirándolo por la borda como pretende Donald Trump. Quien, por cierto, ha mostrado su disponibilidad a entrevistarse con los dirigentes iraníes. Llevado por el éxito de su conferencia con Kim Jong-un, resulta que el magnate le ha cogido gusto a las conferencias bilaterales, cara a cara, tan típicas de estos políticos alfa que dominan el panorama mundial (Putin, Erdogan, Xi, Macron o Duterte). Aunque me temo que Rohani no es de esta pasta y la propuesta responda más a la irreflexión de Trump que a algo elaborado y pensado. Incluso, el presidente iraní no está dispuesto a reunirse con alguien que tiene «un cuchillo en la mano». No obstante, su actitud tolerante podría abrir una vía hasta la fecha inexplorada entre ambos países. Sólo por eso tal vez mereciera la pena estudiarla.