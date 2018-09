Espera un bonito espectáculo en Andorra y aunque no soy muy de apostar, si no es mucho dinero apuesto por Simon Yates para ganar la Vuelta. Con la ventaja que tiene y la fortaleza que ha mostrado, me decanto ligeramente por el inglés. No siempre va a tener un día malo como en el Giro.

Las dos etapas andorranas se presentan emocionantes. Yates está fuerte pero tiene altibajos, un día gana diez segundos y al siguiente pierde ocho. Además está lo de Italia, que, aunque no es probable que se repita dos veces el mismo año, hace que sus rivales tengan esperanza en desbancarle.

Nosotros llevamos una Vuelta correcta, hemos estado en todas las escapadas importantes, pero nos ha faltado lucir en esa presencia. No ha habido brillo. Ganamos una etapa por equipos, hemos subido al podio, hemos estado en el top 10, pero en esas escapadas que han llegado nos queda la pena de no haber tenido piernas para hacer un poco más.

Siempre digo que la diferencia entre los World Tour y nosotros, los Continentales Profesionales, es abismal. Normalmente es así, pero esa tesis la tira un poco al traste la victoria de Óscar Rodríguez. Lo más normal es lo que sucede todos los días, pero ese triunfo abre un campo de esperanza de ver que se puede. Nadie habría apostado por Óscar ese día, me imagino que ni en su equipo, pero el chaval subió como el fuego y ya está. Yo, desde luego, no habría apostado por su victoria... ni por la de ninguno de los míos.