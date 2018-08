La diligencia

En viejos tiempos de mejor oreja y oído, también el menda, al igual que aquel perrito nuestro de inolvidable memoria, al oír el ametrallamiento del cielo por tracas, bombas y cohetes de varia artificialidad, sentía una especie de inocente pánico y trataba de arrebozarse en no se sabe qué defensas: bien sea bajo la cama (un lugar de feliz ¡ahí me las den todas!) o con tapones protectores del tímpano. Pero ahora, que la hipoacusia me es algo más que un eufemismo y ya no oigo casi nada, se me cumple, simplemente, como ley natural, aquel sentir y decir que 'lo mejor de todo ruido, hasta con música incluso, es el silencio'.

Sigamos escribiendo por lo tanto, que ni el animoso viento (dicho sea al modo garcilasiano) de las fiestas de esta Semana Grande que en tantas zambullidas festeras nos sumerge; ni el batir palmas de 'la furia del mar y el movimiento' (Gnido ante las olas de la Concha) en tracas que constelan su parte de firmamento, nos aparten bien sea del refunfuño de todos los día a día que el calendario nos obliga a tributar con ceño algo más fruncido cada vez, que es así como nos sujeta ese resuello del vivir, ya nunca 'libre la frente que el casco rehúsa' (R.D.), que, cada segundo, si así mal se pensare nos hace más sabios, lo cierto es que sí más contadores de las losas de la acera, que en ese cada momento del vivir se nos curva el pescuezo de manera tal que todo destello de altanera cabeza vásenos apagando gacha a posturas de confiteor. 'Nunc dimittis'.

La horda

Los que adoramos siempre más las palabras que los hechos (y, en más de un caso hasta que las propias ideas), disentimos algo en algún sentido del clásico que enjaretaba lo proteico de las ideas como el hontanar de las palabras cuando es ejercicio mental que nos revoluciona al revés, es decir, palabras pariendo ideas y nombres de objetos, y así, hasta pensamos, a riesgo de estar muy equivocados, que salimos siempre beneficiados, que es así como nos ponemos a contar a la manera del avaro clásico (monedas de oro mano a mano, la lumbre de una loca ambición en los ojos, el escorzo de su cuerpo como de bestezuela depredadora y rapiña, la mente luminosa de Molière penetrando en la mollera de Harpagón), o, quizás también, a jarretas, como el oso a mitad de corriente que el lector aúna a manera de 'collage' de varias estampas o estancias como de salmones como horda de los que contó, Rex Beach (1877-1949), en novela inolvidable ('La horda plateada' Biblioteca Oro de Editorial Molino, 1934), versionada en película protagonizada por Joel McCrea y Jean Arthur.

Krepps, Villalón

Hay palabras que nada más recordarlas nos salpican la memoria de resonancias, un como en zumbido de esos que nunca nos faltan a los que nos marcó el síndrome de Menière (los ecos de como olas de mar batiéndonos en las oquedades intimas de los oídos, los acúfenos que se disputan como moscas carniceras no se sabe qué linfas que lisergian a la vez que llenan de lisonjas los ecos íntimos, imagino, de esos guardianes del bien oír, la cadena de huesecillos del martillo, el yunque y el estribo tañido contra tañido, sin esperanza de silencio nunca que es nuestra condena, y de entre esa troupe es de donde se nos despega esta joya, que bien entiendo que transitar de Rex Beach a Robert W. Krepps, es hazañoso recorrido pero también precisamente para ello tiene instituido el estudio literario el apartado de las epopeyas, épica sin duda esta aventura narrada en una pobre edición de 'La diligencia' (Editorial Novaro, México,1968) que nos cuenta una historia que comienza con un grupo de guerreros oglalas comandados por Perro Azul, haciendo uso mortalmente protervo de sus tomahawks, que si de continente a continente trasvasamos esa historia, damos de bruces con el mapa cinematográfico y podemos recalar en los consabidos John Ford, John Wayne como 'Ringo', Claire Trevor como la prostituta 'Dallas', etc. y los oglalas mutados en apaches de Geronimo (que en estas versiones y conversiones han sido siempre expertas las triquiñuelas fílmicas) pero es que, en citando 'la diligencia' se nota como un estertor de la semántica y empieza la parida que si para su tilín tolón nos desagua esa heroica noticia de que sea posible recorrer cerca de 130 kms. en diez minutos (D.V. 08/08//2018, pág. 72) que se está debatiendo como medio de transporte futurista por parte de Elon Musk, visionario mayor del momento en la nómina de Silicon Valley), lo que nos rebota esa semiología potencialmente maravillosa que es, entre muchas más, una memoria de viajes por tierras y poemarios que, de cara a las letras castellanas, qué mejor que la insuperable evocación de la 'Diligencia de Carmona/ la que por la vega pasas/caminito de Sevilla/con siete mulas castañas', una estampa, un estilo, un primor con motivo de bandoleros de los alcores del Viso del singular poeta Fernando Villalón (1881-1930), que no fenece ahí, ni mucho menos, ya que da aliento a muchas otras fabulaciones viajeras de allá por el XIX romántico tan dado a amores viajeros bien salpimentados en narraciones inolvidable.