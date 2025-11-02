Dignificar los cuidados

Comenta Compartir

La curva demográfica guipuzcoana lanza un verdadero aviso a navegantes sobre la necesidad de prevenir con un potente sistema de dependencia que va a exigir ... un notable despliegue de recursos públicos en los próximos años. El envejecimiento de la población guipuzcoana, que es uno de los más rápidos de la Unión Europea, nos habla de un reto de primera magnitud que no puede tratarse con dilaciones ni excusas ni tampoco superficialidad: se trata de debatir cómo cuidar y sostener a las personas en situación de dependencia. Hoy, uno de cada cuatro guipuzcoanos tiene más de 65 años, y la cifra seguirá creciendo en las próximas décadas con todo lo que implica. La denominada 'sociedad de la longevidad', factible gracias a los avances sanitarios y del estado de bienestar, es una excelente noticia, pero nos interpela a todos sobre las consecuencias que tiene en las políticas públicas y la necesidad de reflexionar al respecto. Sobre todo en Gipuzkoa, un territorio que siempre ha sido pionero en políticas sociales y en el que la red foral de servicios, los centros de día, las prestaciones económicas y la colaboración con el tercer sector nos muestran un encomiable sentido de comunidad y un elevado nivel de solidaridad y de compromiso con los más mayores y también con sus necesidades. El problema es cuando la realidad empieza a desbordar la capacidad del sistema. Por ejemplo, las listas de espera para acceder a una plaza residencial se dilatan, las familias -cuya tipología ya no es la misma que hace 50 años- asumen una carga creciente y el sector de los cuidados -en buena medida gracias a las personas inmigrantes, muchas de ellas mujeres- sufre precariedad laboral y una lamentable falta de reconocimiento y de visibilidad. El desafío es cultural, es organizativo y es presupuestario. La dependencia exige una mirada integral y compleja que no puede reducirse a criterios meramente asistenciales, por necesarias que resulten. Necesitamos políticas de prevención, de respaldo activo a las cuidadoras y cuidadores, y un nuevo equilibrio que no es tampoco fácil entre la atención comunitaria, residencial y domiciliaria. Resulta prioritario en este sentido dignificar y profesionalizar el trabajo de los cuidados. Necesitamos un gran pacto social porque el asunto del envejecimiento nos atañe a todos. Es el futuro el que está en juego.

