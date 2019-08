La dignidad de los pensionistas

El movimiento de pensionistas sacó de la insignificancia a esta clase social que las instituciones han relegado a dóciles ciudadanos dedicados a tareas de la familia. Esta es una época de humillaciones porque los mayores no han tenido el coraje de exigir la dignidad que recibieron cuando sostenían a la familia. Su voluntad es mantener la paz a pesar de la falta de atención a la que les someten los hijos al jubilarse. Comparten sus pensiones o les acogen en sus casas en caso de necesidad, siempre con el temor de que no les cuiden cuando estén incapacitados o de que los lleven a una residencia. Salvo cuando estos esperan la herencia, porque entonces hay exceso de afecto. Los mayores deben mostrar dignidad y distinguir los falsos elogios para no degradarse. Tienen que exigir al gobierno infraestructuras sanitarias y de vivienda adecuadas para coger lo que les corresponde, sin mendigar a los hijos ni amenazarles con la miseria del señuelo de la herencia.