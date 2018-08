Difama que algo queda

El pasado domingo, día 13, este periódico publicó un texto firmado por María Eugenia Arrizabalaga, portavoz del PNV en las Juntas Generales de Gipuzkoa (titulado 'Vuelven las andanadas'), en réplica a mi artículo ('¿Vuelta a las andadas?'), publicado a su vez el 22 de julio, en el que yo criticaba las bases para el nuevo 'Estatus Político' acordadas en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco. Una réplica vale lo que valen los argumentos que en ella se contienen. La de la portavoz peneuvista carece de ellos.

Contiene una grave difamación. Afirma que a mi «lo que en realidad (me) molesta es la democracia». Es decir, que yo no soy un demócrata. Vieja y tramposa artimaña: descalifica a la persona y ya no hacen falta razones. Yo temo a quienes, como nuestra autora, sitúan el fielato de la democracia en la posibilidad o no de realizar el referéndum que a ellos les interesa, cuándo y cómo les interesa, situándolo por encima de las leyes. Es decir, me molesta la concepción plebiscitaria de la democracia propia del populismo.

La idea de democracia de María Eugenia Arrizabalaga es -como la de los secesionistas quebequeses- «superficialmente seductora», en la medida en que apela a la voluntad del pueblo; pero, «cuando se analiza más detenidamente, resulta absolutamente infundada, porque malinterpreta el significado de la soberanía popular y la esencia de una democracia constitucional» (Tribunal Supremo de Canadá, Dictamen sobre la secesión de Quebec, 1998).

A nuestra autora le molesta que se proporcione un «altavoz» a opiniones como la mía. Es decir, que no se oiga a los disidentes. ¿Es esa su idea de democracia, desde la que otorga y niega credenciales de demócrata?

Para nuestra autora todo es muy sencillo: cualquier cosa es posible si hay voluntad política... en los demás. No hay sistema federal en el que sea posible lo que las bases pretenden. La interpretación jurídica «inmovilista» y «rigorista» que me atribuye parece ser lugar común en las democracias federales. ¿Será que no son democracias?

Las bases del nuevo estadtus, según nuestra autora, crearán ilusión. Para no desbaratarla debemos ignorar los peligros de la travesía y lo ilusorio del destino que nos proponen; debemos ocultar el callejón sin salida al que nos abocan y los desgarros con que saldremos. Las condiciones ausentes del acuerdo son las que el lehendakari Urkullu consideraba necesarias para avanzar. ¿Qué ha cambiado?

El apartado referido a los derechos, respaldado también por Elkarrekin Podemos, no forma parte de «lo que de verdad importa» porque, por su naturaleza, el Estatuto no puede ser determinante en su configuración. Es lo que enseñan las reformas estatutarias y la experiencia de los sistemas federales.

No debe ser tan fallida la pretensión que me atribuye nuestra autora en mi utilización del acrónimo EHB visto el efecto evocador que le ha producido. Lo preocupante es que a una dirigente peneuvista le incomode tanto cualquier referencia que traiga el recuerdo de la vinculación con la barbarie, hasta ayer mismo, del núcleo fundamental de sus compañeros de viaje en las bases del 'Estatus Político'.