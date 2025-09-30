Las cuentas de la corrupción
Diego Mas
San Sebastián
Martes, 30 de septiembre 2025, 06:34
Es fácil que la corrupción afecte a los políticos, por lo que conviene cambiarlos con frecuencia. Lo malo es que la alternativa a Pedro Sánchez ... es el PP. En la cárcel de Soto del Real han entrado 88 políticos corruptos en 46 años: 87 del PP y uno del PSOE. Además, Feijóo comenzó a darse a conocer como amigo de un contrabandista de drogas. Solo fue elegido por su partido, a falta de nadie mejor, tras la caída de Rajoy y el despido a los pocos meses, por su incapacidad, de Casado.
