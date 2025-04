Días cruciales

Comenta Compartir

El presidente del Gobierno asumió ayer dos compromisos para esta misma semana en los que el país se juega una pronta superación de la pandemia ... y una rápida salida de la crisis económica y social desatada por el Covid-19. El regreso de aproximadamente dos millones de personas a sus lugares de trabajo, después de que el Gobierno suspendiera temporalmente aquellas actividades profesionales que no fuesen esenciales o no se realizaran desde el confinamiento, va a suponer la puesta en circulación de personas portadoras del coronavirus cuya transmisión solo podrá atajarse aplicando de manera estricta las medidas señaladas por Sanidad. Será fundamental que cada trabajador las cumpla y mantenga la máxima concentración al respecto según trascurran los días. Pero han de ser el Gobierno, el conjunto de las administraciones públicas, las empresas y los sindicatos en el desempeño de su función quienes garanticen que tan masiva incorporación a tareas presenciales y a los medios de transporte no genere ni en esas personas ni en su entorno próximo una equivocada sensación de ser pioneros de la 'desescalada'. Algo a lo que no ayudan ni el optimismo impaciente del que en ocasiones hacen gala los propios responsables públicos ni la clamorosa falta de correspondencia entre las recomendaciones dictadas y los medios dispuestos por el Gobierno.

El presidente llamó ayer a «desescalar la tensión política» a la que él mismo contribuyó en el pleno parlamentario del pasado jueves. Del mismo modo que tras la declaración del estado de alarma Sánchez prometió que pospondría su respuesta política a la oposición a la previa superación de la pandemia, ayer anunció que sus actos y palabras se atendrán únicamente al objetivo de la unidad. Pero resulta poco verosímil que mediante encuentros a varias bandas vaya a tejer esta misma semana lo que ni siquiera ha pergeñado durante el mes de confinamiento; y cuando ayer mismo los líderes autonómicos que no son de su partido –con la voz muy crítica del lehendakari Urkullu– reiteraron sus reproches por no contar con ellos en la toma de decisiones. Por lo que sería mejor que, renunciando a emplear como fetiche los Pactos de la Moncloa, Sánchez tratase de afianzar un marco de confianza mutua y colaboración mientras perfila las bases de una reconstrucción. Reconstrucción que se hará imposible si no cuenta con el consenso activo de la inmensa mayoría del Parlamento, con todos los gobiernos autonómicos y los agentes económicos y sociales.

