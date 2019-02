He leído y oído estos días atrás al señor Markel Olano hablar de la apuesta por una Gipuzkoa fuerte en todos los ámbitos desde el económico al social, institucional y solidario haciendo un llamamiento a los y las guipuzcoanas a que participen en la construcción de esta Gipuzkoa fuerte. Además de las diferencias que existen con la aportación de las Haciendas, quiero comentarle por si no sabe que el Gobierno Vasco y más en concreto el Departamento de Salud con su consejero el señor Darpon a la cabeza quieren hacer desaparecer de un plumazo los centros coordinadores de Emergentziak Osakidetza de Gipuzkoa y Araba y hacer un centro único en (cómo no) Bizkaia. Esto no solo supone una pérdida de calidad de la asistencia que se da a la población, sino que pone en peligro todos los proyectos de colaboración que existen entre las diferentes organizaciones sanitarias incluidas las de las comunidades limítrofes y en nuestro caso con Iparralde. La cercanía a la población y el conocimiento de las características orográficas, sociales, colaborativas del personal del centro coordinador de Emergentziak de Gipuzkoa se van a ir al garete con este plan absurdo. Realmente le debería preocupar la atención urgente que se puede dar a la población guipuzcoana si este plan se lleva a cabo. Espero sinceramente que se plante ante este nuevo desplante a Gipuzkoa.