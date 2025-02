Desnudos frente a nuestros pensamientos

El confinamiento forzoso nos ha arrebatado la rutina cotidiana. Esa acumulación de actuaciones que realizamos mecánicamente. Y es que, con el paso de los años, vamos adoptando hábitos que, incluso inadvertidamente, convertimos en obligaciones. La ingente pila de tareas que se autoimpone el hombre occidental ... me recuerda a toda esa ropa –comprada en su día por parecernos barata y 'de moda'– que guardamos en los armarios. Tal cantidad de cosas, que incluso nos impiden encontrar nuestras prendas 'clásicas', aquellas que nos hacen sentirnos más cómodos, pero que quedaron arrumbadas debajo del montón formado por las adquiridas más recientemente. Y al igual que muchos estamos aprovechando las largar horas de la reclusión para reorganizar nuestros hogares también nos encontramos con el espacio mental necesario para hacer una revisión de esos armarios vitales que forman nuestros recuerdos e ilusiones.

De alguna forma, el coronavirus nos está liberando temporalmente de nuestras inercias, brindándonos tiempo y recordándonos en cada noticiero que la muerte puede alcanzar a cualquiera. Así, la pandemia nos ha desnudado frente a nuestros pensamientos existenciales, propiciando que nos ronden por la cabeza esas grandes preguntas que cotidianamente ignoramos, porque nos resulta posible resolverlas en un ratito y tememos que –si nos ponemos a pensar en ellas– pueden abocarnos a respuestas demasiado incómodas, de las que nos exigirían cambios importantes en nuestras vidas: ¿Qué he hecho hasta ahora con mí tiempo? ¿Cuánto me dedico a quienes me quieren de verdad? ¿Qué me gustaría conseguir en lo que me queda de vida? y otras por el estilo.

Nuestra vida en reclusión nos permite darnos cuenta de lo realmente importante. Tanto en el ámbito económico-profesional, como en el familiar y en el social. En el trabajo nos encontramos ante la angustia que nos provoca pensar en las consecuencias económicas de un parón productivo tan profundo: ¿Cómo quedará mi situación laboral? ¿Quebrará mi empresa? ¿Bajarán mis emolumentos? También quedan de manifiesto aquellas tareas para las que necesitamos imperiosamente acudir al puesto de trabajo y las que, planteándolas de otro modo, resulta que también podemos hacerlas desde casa. Esos compañeros cuya colaboración resulta más imprescindible y aquellos a los que no se les echa en falta... Y así podemos planificar lo qué deberíamos tratar de cambiar cuando salgamos.

En familia, la convivencia continuada en un espacio cerrado se convierte en una auténtico test para nuestros afectos y rencores. Muchas de esas cosas que nos hemos guardado en la cabeza claman por salir. Ni siquiera durante las vacaciones estivales hemos pasado tanto tiempo tan juntos. Por ello nos damos más cuenta de las dinámicas de nuestro hogar: cómo abordar la acumulación de más tareas domésticas, la frecuencia y el tono de las discusiones, quién cede a la hora de elegir la película que se ve en la televisión después de cenar... La intensa interacción minimiza nuestra intimidad individual y nos pone en situación de conocer aún más las miserias y grandezas de quienes comparten un hogar.

Nuestra vida social se ha vuelto digital. Con la ventaja de que un repaso al WhatsApp y el facebook pone de relieve la idiosincrasia de nuestro círculo social. En primer lugar, podemos comprobar a quién le importamos; pues con tanto tiempo disponible queda en evidencia el lugar que ocupamos en sus pensamientos. Otro aspecto revelador de cómo han evolucionado nuestros conocidos es el contenido de sus publicaciones; pues la reclusión acentúa la manifestación de su auténtica forma de ser: quienes comparten contenidos extremistas, los que se expresan siempre de forma agresiva, los que opinan sobre absolutamente todo... Las redes sociales conforman una plaza pública virtual, en la que las publicaciones exhiben una feria de miserias, noblezas y vanidades.

En resumen, el drama del coronavirus nos ha ofrecido la oportunidad de realizar una especie de ejercicios espirituales que nos pueden abocar a un crecimiento personal y a una mayor felicidad. Así podemos compensar el poco tiempo que venimos dedicando a pensar por nosotros mismos, y revertir el vicio de no cuestionar nuestras inercias vitales. Porque cotidianamente procuramos seguir igual, sintonizando la emisora cuyas noticias nos reconfortan y cuyos tertulianos piensan por nosotros. Hábitos que nos cosifican, convirtiéndonos en seres tan predecibles como aburridos.

Pararnos a reflexionar y tomar conciencia de nuestra auténtica situación es una oportunidad para recobrar el control de nuestras vidas. Una 'prueba del algodón' engorrosa, pero muy edificante, pues nos permite elegir la forma de vivir el tiempo que nos queda.