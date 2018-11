Desmemoria histórica Giputxirene Admitamos que «atado y bien atado» no fue una invención de los antisistema JUAN AGUIRRE Domingo, 25 noviembre 2018, 09:05

Saint-Exupéry, que no era santo aunque sí buena persona, definía la nostalgia como «el deseo de no se sabe qué». Ello cuadra perfectamente con nuestros nostálgicos patrios, que en su inmensa mayoría no aprendieron el 'Cara al Sol' en colegio de pago, palo y tentetieso, sino que lo tienen oído en Youtube, y sus camisas azules no son viejas sino compradas en los chinos que salen más baratas.

Con motivo del 20-N, el presidente de la Fundación Franco se ha incluido a sí mismo entre «los muchos que te seguimos recordando». ¿Qué tipo de recuerdos puede tener quien acababa de nacer cuando murió el 'invicto y providencial'? La respuesta la da el mismo Luis Alfonso de Borbón diciendo, vía tuit, que ve a su bisabuelo «más presente que nunca» en la clase media, la Seguridad Social, las viviendas protegidas, las carreteras, las universidades, los hospitales, las industrias, los pueblos, los pantanos, los bosques... O sea que si Dios, según la Biblia, no es visible con los ojos físicos sino solo con los del corazón, a Franco en cambio se le contempla vivito y coleando transustanciado en su Obra Sindical.

¡Cuántas cosas le debemos! La paga del 18 de julio, el consultorio de Elena Francis, la quiniela, la guardia mora, los obispos de brazo en alto, las caras de Bélmez, ETA, 'Cateto a babor', el garrote vil, el Día de la Raza, los grises, el No-Do, la Ley de Vagos y Maleantes, las cornadas de Manolete o el ¡hable en cristiano, coño! Ya puestos, hasta hemos de agradecerle un irrepetible momento televisivo: «Españoles, Franco ha muerto».

Anécdotas al margen, se nos quiere hacer ver que Franco no fue solo el arquitecto de la España desarrollista y desarrollada, sino el auténtico artífice de la Transición, tan admirada por el mundo mundial. Lo acaba de asegurar el casi duque pinturero Suárez Illana. Según el hijo de Adolfo Suárez, la democracia que hoy disfrutamos se la debemos a Franco, porque «a las dos personas que son los responsables últimos y los protagonistas de esa Transición las puso él». De modo que «si a Franco no le hubiera dado la gana hacer la Transición como se hizo, no se hubiera hecho así».

¿No es conmovedor? Tenemos libertades solo porque al caudillo «le dio la gana». Admitamos, por tanto, que aquello de «atado y bien atado» no fue invención de los antisistema. Y que en el Valle de los Caídos se venera nada menos que al 'padre' de la actual democracia.

La nostalgia es el deseo de no se sabe qué. Pero bien que se sabe dónde: en el espejo retrovisor. Que, por cierto, también lo impuso Franco en el reglamento de circulación de 1958.