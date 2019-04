La derecha se apropia de lo que no es suyo

¿Por qué a la derecha le gusta apropiarse de los postulados de la izquierda? Cada uno que defienda lo suyo. Todos los partidos pueden y deben explicar sus programas al ciudadano para que luego este decida a quién vota. Pero no es honesto que fuerzas políticas como PP, Ciudadanos y Vox 'vendan' que van a defender a los trabajadores, cuando todos sabemos que no es verdad, que defenderán y pelearán para contentar a los que más tienen. Por favor, no mientan más.