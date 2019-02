Ellas y el deporte

Ellas se han dado cuenta de que el fútbol es un juego de gran ingenio, sin discusión. ¿Por qué no lo iban a practicar también? Lo cierto es que lo están haciendo muy bien y cada vez este deporte cuenta con más adeptas que lo practican. Tutean al hombre en gran parte de las disciplinas deportivas y, después de haber entrado también en el boxeo, creo que ya no les queda ninguna por practicar. Con el tiempo posiblemente, al igual que ocurre en el tenis, lleguen a formarse equipos de fútbol mixtos, si bien aquí el problema estribaría en que al ser cada alineación de once posiblemente habría que optar por cinco hombres y seis mujeres, salvo que se decidiera jugar con doce y con ello evitar discusiones. Si bien el fútbol es un juego de choque, ellas lo transforman dándole un toque de feminidad, que hace que, al ser menos violento, resulte más vistoso para el espectador. Lógicamente, ellas van a reclamar que se televisen también sus competiciones y es en este punto donde pueden surgir problemas en el futuro, dado que si ahora, solo retransmitiendo fútbol masculino, están ocupadas las veinticuatro horas de las cadenas televisivas, ¿cómo va a ser posible complacerlas? Hay que someter esto a un estudio en profundidad.