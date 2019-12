O deniegue A la última El Rey Felipe VI dirige a los españoles el tradicional mensaje de Navidad. / EFE ROSA BELMONTE Jueves, 26 diciembre 2019, 00:07

Varios intelectuales españoles tienen un chat que el 3 de octubre de 2017 se llenó de vivas al Rey. Algo que hace 30 o 40 años no se habrían ni imaginado. No sé qué harían esta Nochebuena. Pero supongo que el discurso no les habrá suscitado el mismo entusiasmo. O sí. «No vivimos tiempos fáciles», repitió el Monarca. Son tiempos difíciles aunque no dickensianos. Porque ya sabemos, no hacía falta Pinker, que nunca habíamos vivido mejor. Y aquí podemos ir a otra novela de Dickens, a 'Historia de dos ciudades'. Es el peor de los tiempos y el mejor de los tiempos. «La edad de la sabiduría y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.».

Sorprende lo que se parece todo. Y lo que se parece en todos sitios. La reina de Inglaterra habló de camino de baches, por el 'brexit' y por su familia (no había fotos ni del príncipe Andrés ni de los Sussex). En todos sitios cuecen 'beans'. El antipesimismo de nuestro rey era también el de la británica, que dijo que con fe y esperanza se pueden transformar divisiones arraigadas en armonía y comprensión. La foto que eligió don Felipe de fondo fue la de los ciudadanos ejemplares que recibieron la orden del mérito civil. Con la familia real nuclear. No va a sacar a los políticos.

En 'Tiempos difíciles', Dickens carga contra las clases superiores. «Son ellos los que se tienen que ocupar [de arreglar los problemas]», afirma Stephen Blackpool, el obrero protagonista. «Si no, ¿de qué se encargan?». La élite de ahora son los políticos. Lo más interesante fue cuando el Rey recordó la responsabilidad del Congreso para que «otorgue o deniegue su confianza al candidato propuesto para la Presidencia del Gobierno». Y la élite, que es Rufián, ladrando que el discurso fue un mitin de Vox.