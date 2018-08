Demonios familiares

Por decirlo metafóricamente, un ruido un tanto persistente se está oyendo estos días a propósito del decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros, que dota de garantías jurídicas la exhumación de los restos del dictador, Francisco Franco, del Valle de los Caídos. El ruido viene a cuento de las declaraciones de los líderes de la oposición y del manifiesto de algunos militares reservistas agraviados por la iniciativa del Gobierno socialista, así como del de otros en su contra. En cuanto a los primeros, sus comentarios cifraban la exhumación como algo extemporáneo que lleva a «remover viejas heridas superadas» (Casado) o a pelear de forma inútil «con los fantasmas del pasado» (Rivera). Tras esas opiniones, no haciendo mucho caso de los compromisos adquiridos -cumplir con la proposición no de ley de la Ley de Memoria Histórica de mayo de 2017- a pesar entonces de la abstención del PP y del consentimiento de Ciudadanos- parece que los planes van a ser de índole más estratégica y técnica por vía de recursos o abstenciones.

Con todo, no el ruido de las declaraciones, sino la voz de la memoria, que es la que en realidad por medio del decreto-ley se tendría que oír, se encuentra bastante acallada. Y es algo curioso, pero desde que se intentó hacer política memorialista, allá por el 2007, da la impresión de que, con los gobiernos que nos han precedido, casi siempre se ha actuado así. Y no parece adecuado tal proceder. Solo hay que ir a la Ley de Memoria Histórica (2007), que el nuevo decreto impulsa y reforma, y leer en la 'explicación de motivos' que «la ley sienta las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática». En el mismo texto el artículo 16 -al que se incluirá un párrafo sobre la exhumación de Franco, más allá de que este muriera o no en la guerra, que no lo hizo- ofrece una razón cabal sobre la necesidad de su traslado. Lleva el epígrafe de 'Valle de los Caídos' y explica el significado que ha de tener este lugar. Dice así: «En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo». Prueba de que hay que rectificar es la mera presencia dada del cabeza visible del franquismo durante más de 40 años en la cripta de la fastuosa Basílica, algo que va en contra de la esperada política de reconciliación de las numerosas víctimas, del derecho democrático de promover sus reparaciones de índole moral y de recuperar sus memorias personales y familiares. Viene a continuación como anillo al dedo la 'disposición adicional sexta' de la Ley: «La fundación gestora del Valle de los Caídos incluirá entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil 36-39 y de la represión política que la siguió con objeto de profundizar en el conocimiento de este período histórico y de los valores constitucionales. Asimismo, fomentará las aspiraciones de reconciliación y convivencia». Está bien hablar de negarse a reabrir viejas heridas y de la inutilidad de pelear con trasnochados fantasmas. Si bien ello no deja de señalar ciertas prevenciones que se quieren verter para no hacer nada en materia de memoria, la cual -no se olvide- contribuye a la consolidación democrática y a la convivencia. Hace 40 años, Vázquez Montalbán publicó 'Los demonios familiares de Franco', cuyo objetivo no perseguía otra cosa que aquellas. Probablemente no imaginó que, aun con una Constitución democrática naciente, iba a costar lograrlas tanto o más que los 40 años de dictadura. Tras la muerte en 1975 del protagonista de su ensayo, no vaciló en clarificar aspectos centrales de su pensamiento autárquico y reaccionario. Tampoco se olvidó de aportar un 'diccionario sumarísimo sobre el franquismo' con la referencia que solía hacer el dictador a los 'demonios familiares' (la masonería, el separatismo, el comunismo, etc.). No sería extraño que, ahora, con el tema de la exhumación, estos vagaran aún para que algunos no dejen de ver tabúes en el tema de la memoria.