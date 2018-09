Democracia y cárceles

El 4 de mayo pasado, ETA ponía fin a su existencia y, con ello, evidenciaba el error histórico de usar la violencia como medio para lograr cambios políticos. Su disolución vino acompañada del comunicado «ETA al pueblo vasco: declaración sobre el daño causado», en el que se reconocía el daño infligido. Se afirmaba: «Somos conscientes de que en este largo periodo de lucha armada hemos provocado mucho dolor, incluidos muchos daños que no tienen solución». Igualmente se asumía la responsabilidad directa en el mismo. Para evitar cualquier equívoco, manifestaba de la misma manera su compromiso con la no repetición.

Es cierto que la derrota del uso de la violencia como medio para el logro de fines políticos crea las condiciones de posibilidad para avanzar en la reconstrucción de una convivencia profundamente dañada. Sin embargo, esto no implica sin más la victoria de un sistema democrático, toda vez que la forma en que hizo frente a la lucha contra ETA dañó fuertemente su calidad. Resuena la voz del sociólogo portugués, Boaventura de Sousa Santos, cuando señala que no se puede combatir al enemigo usando sus mismas armas porque se corre el peligro de convertirse en lo mismo que se combate.

Si queremos que la disolución de ETA abra la posibilidad de profundizar en la democratización de la forma de articular nuestra vida en común, necesariamente tendremos también que reconocer que los derechos humanos fueron vulnerados, de la misma manera que se recortaron derechos y libertades, como insiste el penalista Rafael Sainz de Rozas, a través de la configuración de un verdadero 'Derecho Penal del Enemigo'. Desde esta doctrina penal ajena a la democracia, dos instrumentos centrales fueron utilizados en la lucha contra ETA. En primer lugar, el uso de la tortura, tal y como concluye el Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960-2014, elaborado por el Instituto Vasco de Criminología del País Vasco (UPV/EHU). Precisamente fue la falta de investigación por parte de España lo que la ha llevado a ser condenada desde 2010 hasta nueve veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En segundo lugar, la articulación de una política penitenciaria excepcional para las personas militantes de ETA y para aquellas que se entendió vinculadas de algún modo con ésta.

Si consideramos beneficioso para la convivencia aportar a una memoria que satisfaga el derecho a la verdad de todas las víctimas, parece relevante impulsar la investigación efectiva de las denuncias de mal trato y tortura cometidas por los cuerpos policiales, así como esclarecer los 224 atentados mortales de ETA. Igualmente, es incomprensible, hoy, una política penitenciaria cuya razón de ser se sostenía sobre el argumento de que las personas presas estaban sujetas a la disciplina de una organización que está hoy disuelta.

Por eso, el cambio de ésta debiera pasar, tal y como plantea la iniciativa ciudadana 'Orain Presoak', en primer lugar, por el fin de la política de dispersión y el acercamiento de las personas presas condenadas a cárceles próximas a sus lugares de socialización, tal y como ya está haciendo Francia desde febrero. Hay base jurídica más que suficiente para que ésta, siempre, hubiera sido la regla general: la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad, el derecho a la vida familiar o dejar de incrementar el castigo de las personas presas y extender éste a sus familias y entorno.

En segundo lugar, es urgente la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas o con enfermedades incurables, sin que la resolución definitiva de la enfermedad tenga que ser inminente porque tampoco lo exige la ley. En tercer lugar, hay que cumplir la legislación vigente en Europa y poner fin a la acumulación de penas en dos Estados. En cuarto lugar, se trata de eliminar los obstáculos que están impidiendo hoy la progresión de grado o la libertad condicional y que hace que el 90% de las personas presas estén cumpliendo condena en primer grado, en tanto que son consideradas peligrosas y sujetas a medidas de vigilancia y seguimientos especiales.

Desde una perspectiva que no relativiza la defensa de los derechos humanos, no debería costarnos entender que la demanda de cambios en la política penitenciaria no es una compensación a ETA, ni puede ser objeto de negociación dependiendo de la correlación de fuerzas políticas del momento. Se deben cumplir efectivamente las penas, pero en el marco de la legislación ordinaria como el resto de personas privadas de libertad. Ni más ni menos. Y conviene mirar un poco más allá: exigir a las personas presas de ETA la petición de perdón (al igual que debiera exigirse a las instituciones públicas), es legítimo, relevante y deseable en el marco de una justicia restaurativa que el ordenamiento jurídico actual no contempla.

Lo mejor de nuestra breve historia democrática lo ha traído la gente desbordando calles y rompiendo dispositivos de dominación. Recordémoslo, hagamos cada cual nuestra parte como el colibrí del cuento brasileño que enfrentó el fuego con el agua de su pico, y consigamos que la manifestación del 20 de octubre en Donostia simbolice un nuevo reencuentro colectivo que aliente la esperanza de que podemos llegar a ser mejores de lo que conseguimos serlo en nuestro pasado reciente.