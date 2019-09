No sé a ustedes pero la derrota de la Real en San Mamés aún me escuece, no tanto por el resultado sino por cómo se produjo. Lo comento porque pudo evitarse si los nuestros no hubieran saltado al césped semidormidos, para cuando despertaron ya tenían dos goles en contra. Entiendo que la estrategia y el dibujo táctico son importantes, pero en Bilbao y contra el Athletic hay que jugar diferente. En San Mamés el Athletic sacó a relucir ese estilo bronco, agresivo y provocador que tanto gusta a su afición y la Real de amilanó. Un derbi exige la máxima concentración, fijar las marcas y una presión constante. En un derbi hay que dejarse la piel y enseñar los dientes. En la catedral, una Real blandengue no hizo nada de eso y por ese lado cayó.