Hay que dejar el tabaco

Cuando algún paciente preguntaba a un médico que ya se fue, si era malo fumar, él contestaba: «Si usted quiere vivir solamente cincuenta años, fume cuanto quiera, pero si desea vivir más, déjelo cuanto antes». Y como fumador arrepentido que era te entregaba en mano un escrito que decía así: «Si el tabaco es un veneno ¿para qué voy a fumar? Si no soy capaz de dejarlo me puede exterminar, si yo me engaño fumando, tratando de ser feliz, ¿por qué en su lugar no intento meterme el dedo en la nariz?». Lo malo de este veneno no solo ataca al que fuma, sino también a ese niño que duerme tranquilo en la cuna. Debo dejar el tabaco, como hiciera mi amigo Paco, pues vergüenza le daba al fumar, que otros sin ninguna culpa, su humo iban a tragar. ¡Erradica para siempre ese vicio! De lo contrario te matará, y aunque todos morir tenemos, que lo hagamos con calidad. Dile al tabaco ¡fuera! Tira el paquete ya, grítale tú a mí no me matas, pues otro me ha de matar». En las primicias del siglo XVI, conscientes del veneno que era el tabaco, frecuente era leer en las plazas de los pueblos y villas: «Alguaciles de la Justicia, impondrán cepo o picota, a todo aquel campesino, menesteroso o caballero, que fuese sorprendido inhalando, o expeliendo humos de la planta conocida por nicotiana tabacum, procedente de las Indias Occidentales». Se dieron cuenta de lo nocivo que era este vicio, tanto para el fumador activo, como para el fumador pasivo, y echa la cuenta de resultados; un balance muy negativo.