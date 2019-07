Cuándo y cómo decidir

Que la libertad guíe las decisiones, la libertad y la responsabilidad. Antes de decidir hay que plantear bien el problema (más datos que consignas), analizarlo a fondo, recabar opiniones de los expertos, debatir y razonar con rigor, atender a las consecuencias; sin caer en sectarismos, evitando que sean los prejuicios, como el de que siempre es mejor plantear un referéndum que no hacerlo. En las sociedades desarrolladas como la nuestra, donde no hay derecho de autodeterminación que valga, habría que pasar de hablar ya no tanto del derecho a decidir (que ejercemos de continuo, con sus límites) como de su oportunidad y la capacidad de los supuestos «decisores». Porque ciertas decisiones tienen que son... decisivas. Y algunas no son buenas, el Brexit es un ejemplo cercano. Así que es preferible no convocar un referéndum (esta es una de las decisiones) que equivocarse aparatosamente con él. Es mejor no decidir que hacerlo mal o para mal, aunque el desborde emocional y el papanatismo invoquen lo contrario.