Debates pendientes

En Canadá acaba de legalizar el consumo de marihuana. Canadá parece un país sensato, ¿por qué lo han hecho? No sabemos mucho de los canadienses, no hacen mucho ruido, parecen discretos. Quizá el hecho de estar pegados al país más ruidoso del mundo haya favorecido el desarrollo de la discreción como virtud nacional. En cualquier caso, Canadá está considerado como uno de los países con mejor calidad de vida del mundo. La noticia de que entraba en vigor la legalización del consumo recreativo de la marihuana aprobada en el Senado canadiense por 52 votos a favor y 29 en contra fue portada el jueves pasado en periódicos e informativos de todo el mundo. Hace poco más de dos años, Canadá fue también noticia por legalizar la eutanasia. Es el segundo país del mundo en legalizar la marihuana (detrás de Uruguay, que lo hizo el año pasado) y el quinto en legalizar la eutanasia. No olvidemos que es un país de pioneros. Entonces, ¿es bueno legalizar la marihuana? Vamos a ver, para empezar hay que tener en cuenta que estamos hablando de su uso recreativo porque, en lo que se refiere a su uso terapéutico, ya hay muchos otros países (como Alemania, EE UU, Inglaterra, Brasil, México, Israel, etc) en los que oficialmente se permite el consumo de cannabis con fines medicinales y otros en los que, de un modo callado, se va extendiendo una tolerancia práctica.

En las últimas décadas, ha habido un largo debate internacional sobre este asunto en el que han intervenido personalidades tanto del ámbito de la medicina y de la ciencia en general, como de la filosofía, la antropología o el periodismo, gracias al cual se ha ido poco a poco desmontando o al menos suavizando la mala fama que históricamente ha estigmatizado a esta droga. Como siempre, el hecho de que haya una ley que despenalice su consumo y regule su venta no obliga a nadie a drogarse. Pasa lo mismo que con el alcohol o el tabaco. Cuando se derogó la ley seca en EE UU, algunos rotativos, asociaciones y voces apocalípticas de la época (y no olvidemos que toda época tiene las suyas) presagiaron un cataclismo moral sin precedentes asegurando que la mayoría de la sociedad iba a arrojarse a la embriaguez y a hundirse en una orgía de alcohol. Y curiosamente, descendió el consumo, ¿no es gracioso? Al parecer, el simple hecho de estar prohibido lo hacía más deseable.

Si eliges la libertad y aceptas responsabilizarte de lo que te incumbe no tienes otro remedio que informarte y actuar en consecuencia. Es otra forma de considerar y tratar al ciudadano. Y el hecho de que Canadá haya dado este paso a favor de la libertad individual, a mí me hace suponer que pronto harán lo mismo otros países. Y en su momento, también España, ¿por qué no? Así como espero que con la ley de la eutanasia pase algo parecido.

Otro debate pendiente.